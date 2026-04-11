Война в Украине

Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали

09:40 11.04.2026 Сб
Враг строит базу пуска "Шахедов" в 200 км от Украины
aimg Константин Широкун
Фото: россияне будут новую базу для пуска "Шахедов" (Getty Images)

Российские войска строят новую базу для запуска ударных дронов типа "Шахед" менее чем в 200 километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

"ВС РФ продолжает строительство пусковой площадки "Шахедов" в Орловской области. Агенты продолжают следить за объектом в городе Орел, который противник, вероятно, использует для запуска ударных БпЛА", - говорится в сообщении "Атеш".

Координаты новой базы россиян - 53.371473, 35.802940.

Ранее на этой территории уже фиксировалась повышенная активность на этой территории, дополнительная разведка объекта показала, что на новой локации зафиксировано строительство капитальных бетонных складов для хранения и подготовки "Шахедов" к запускам.

"Перемещение личного состава и транспорта не прекращаются, а строительные работы продолжаются, что указывает на модернизацию или расширение инфраструктуры", - добавили в "Атэш".

Борьба ВСУ с "Шахедами"

Напомним, ранее агенты "Атеш" провели разведку пусковой площадки "Шахедов" в Орловской области РФ, а также показали на фото, как россияне готовятся к ударам по территории Украины.

Также сообщалось, что ВМС вместе со Службой безопасности Украины атаковали базу хранения дронов типа "Шахед". Она располагалась вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.

Кроме того, ранее Воздушные Силы ВСУ нанесли успешный удар по месту базирования оккупантов в Курской области. Оттуда осуществлялся запуск ударных дронов.

Также ранее Силы обороны Украины уничтожили базу хранения и запуска ударных беспилотников типа "Шахед" во временно оккупированном Донецке.

Трамп намерен массово помиловать своих сотрудников перед уходом с поста, - WSJ
Трамп намерен массово помиловать своих сотрудников перед уходом с поста, - WSJ
