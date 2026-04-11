Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
Российские войска строят новую базу для запуска ударных дронов типа "Шахед" менее чем в 200 километрах от границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".
"ВС РФ продолжает строительство пусковой площадки "Шахедов" в Орловской области. Агенты продолжают следить за объектом в городе Орел, который противник, вероятно, использует для запуска ударных БпЛА", - говорится в сообщении "Атеш".
Координаты новой базы россиян - 53.371473, 35.802940.
Ранее на этой территории уже фиксировалась повышенная активность на этой территории, дополнительная разведка объекта показала, что на новой локации зафиксировано строительство капитальных бетонных складов для хранения и подготовки "Шахедов" к запускам.
"Перемещение личного состава и транспорта не прекращаются, а строительные работы продолжаются, что указывает на модернизацию или расширение инфраструктуры", - добавили в "Атэш".
Борьба ВСУ с "Шахедами"
Напомним, ранее агенты "Атеш" провели разведку пусковой площадки "Шахедов" в Орловской области РФ, а также показали на фото, как россияне готовятся к ударам по территории Украины.
Также сообщалось, что ВМС вместе со Службой безопасности Украины атаковали базу хранения дронов типа "Шахед". Она располагалась вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.
Кроме того, ранее Воздушные Силы ВСУ нанесли успешный удар по месту базирования оккупантов в Курской области. Оттуда осуществлялся запуск ударных дронов.
Также ранее Силы обороны Украины уничтожили базу хранения и запуска ударных беспилотников типа "Шахед" во временно оккупированном Донецке.