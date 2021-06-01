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"Суд у смартфоні": Рада остаточно схвалила закон Зеленського

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Україна, Вівторок 01 червня 2021 13:53
"Суд у смартфоні": Рада остаточно схвалила закон Зеленського Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5246, відомий як "суд у смартфоні". Він впроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 276 парламентаріїв.

До другого читання документа надійшло 34 поправки від нардепів, однак профільний комітет вирішив все їх відхилити. Таким чином проект залишився у редакції першого читання.

Що пропонує закон

Створюється інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування. Вона забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів та інформації у кримінальних процесах.

Нею зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.

Матеріали досудового розслідування, які знаходяться у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду їх можуть передавати і в паперовій формі.

Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.

"Несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування тягне за собою відповідальність, передбачену законом", - зазначено в документі.

Закон у разі підписання набере чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування. Однак у дію його введуть після закінчення шести місяців з дня його опублікування.

Нагадаємо, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді остаточно прийняти закон президента про "суд у смартфоні".

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня Рада схвалила документ за основу.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що закон вирішить відразу кілька завдань в кримінальному процесі. Ознайомлення зі справами буде проходити значно швидше і зручніше.

Глава Мін'юсту також раніше запевняв, що система електронного кримінального провадження уже майже готова до застосування.

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