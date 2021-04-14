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В Україні невдовзі може запрацювати "суд у смартфоні": Раді рекомендують схвалити закон

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 17:30
В Україні невдовзі може запрацювати "суд у смартфоні": Раді рекомендують схвалити закон Фото: Раді рекомендують прийняти закон про "суд в смартфоні" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні невдовзі може запрацювати "суд у смартфоні". Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді схвалити відповідний законопроект №5246 президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Документ визначений главою держави як невідкладний.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, закон вирішить одразу кілька завдань у кримінальному процесі.

"З одного боку, це прибере спори між захистом і обвинуваченням щодо звертання до суду з різними матеріалами, коли щось зникає, або щось додається, з чим учасники не ознайомлювалися. З другого боку, ознайомлення зі справами зробить значно швидшим і зручнішим", - заявив глава Мін'юсту.

Він підкреслив, що запровадження такої системи також прибере значний масив спорів щодо того, у кого знаходяться матеріали кримінального провадження і хто повинен таке провадження здійснювати в досудовому розслідуванні, що зніме величезну тяганину з передачею справ від одного органу до іншого.

"Прийняття законопроекту створить правові підстави для запровадження і функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, зберігання у ній інформації кримінального провадження та зменшення обсягу паперового документообігу в органах досудового розслідування", - сказав міністр.

Законопроект рекомендується ухвалити за основу та в цілому.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №5246 за основу та в цілому. Рішення підтримав 21 член комітету", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у середині березня текст законопроекту президента зявився на сайті ВР.

Як писало РБК-Україна, Малюська раніше заявляв, що система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування.

У матеріалі "Правосуддя у мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні" ми писали, що ця система може з'явитися в Україні у кінці року.

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