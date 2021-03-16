"Суд у смартфоні". Малюська: система уже майже готова для застосування

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування. Введення "суду у смартфоні" передбачене президентським законопроектом №5246.

За його словами, користувачами системи будуть як правоохоронці, так і сторона обвинувачення та захисту.

"Система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування у кримінальних провадженнях, що перебувають у НАБУ, САП та ВАКС, і очікує лише на законодавче врегулювання для початку роботи", - підкреслив міністр.

Малюська наголосив, що закон сприятиме підвищенню ефективності кримінального процесу, полегшивши взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту.

"Зменшиться надмірна бюрократизація процесів. Адже спроститься та прискориться підготовка й опрацювання документів з боку слідчих і прокурорів. Адвокати зможуть швидше подавати заяви та клопотання й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді", - сказав він.

Водночас суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі. Зараз же це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них.