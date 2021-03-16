"Суд у смартфоні". Малюська: система уже майже готова для застосування
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування. Введення "суду у смартфоні" передбачене президентським законопроектом №5246.
Про це повідомляє урядовий портал.
За його словами, користувачами системи будуть як правоохоронці, так і сторона обвинувачення та захисту.
"Система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування у кримінальних провадженнях, що перебувають у НАБУ, САП та ВАКС, і очікує лише на законодавче врегулювання для початку роботи", - підкреслив міністр.
Малюська наголосив, що закон сприятиме підвищенню ефективності кримінального процесу, полегшивши взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту.
"Зменшиться надмірна бюрократизація процесів. Адже спроститься та прискориться підготовка й опрацювання документів з боку слідчих і прокурорів. Адвокати зможуть швидше подавати заяви та клопотання й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді", - сказав він.
Водночас суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі. Зараз же це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них.
Нагадаємо, у понеділок на сайті парламенту з'явився текст законопроекту №5246 про введення так званого "суду в смартфоні".
Як писало РБК-Україна, 1 березня президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні "суду у смартфоні".
Пізніше глава парламенту Дмитро Разумков розповів, що для введення "суду у смартфоні" нардепам доведеться багато чого зробити.