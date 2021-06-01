"Суд в смартфоне": Рада окончательно одобрила закон Зеленского

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5246, известный как "суд в смартфоне". Он внедряет информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 276 парламентариев.

Ко второму чтению документа поступило 34 поправки от нардепов, однако профильный комитет решил все их отклонить. Таким образом проект остался в редакции первого чтения.

Что предлагает закон

Создается информационно-телекоммуникационная система досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.

Ей смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного производства для реализации своих полномочий, прав и интересов.

Материалы досудебного расследования, которые находятся в этой системе, будут передаваться в электронной форме. Однако по решению следователя, дознавателя, прокуратуры, следственного судьи или суда их могут передавать и в бумажной форме.

Подписанные и согласованные посредством электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме будут признаваться оригиналами.

"Несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования влечет за собой ответственность, предусмотренную законом", - гласит документ.

Закон в случае подписания вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако в действие его введут по истечении шести месяцев со дня его опубликования.