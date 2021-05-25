"Суд у смартфоні": комітет рекомендує Раді остаточно схвалити закон Зеленського
Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5246, відомий як "суд у смартфоні". Документ впроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування.
До другого читання документу надійшло 34 правки від нардепів, однак комітет вирішив усі їх відхилити. Таким чином проект залишився у редакції першого читання.
"Члени комітету підтримали пропозицію підкомітету рекомендувати Верховній раді прийняти зазначений законопроект у другому читанні та в цілому як закон", - сказано у повідомленні.
Матеріали досудового розслідування, які знаходяться в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування, будуть передаватися в електронній формі.
Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі.
Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі пропонують визнавати оригіналами.
Також передбачене покарання за несанкціоноване втручання у роботу "суду в смартфоні".
Нагадаємо, в кінці квітня Рада схвалила документ за основу.
Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що закон вирішить відразу кілька завдань у кримінальному процесі. Ознайомлення зі справами буде проходити значно швидше і зручніше.
Глава Мін'юсту також раніше запевняв, що система електронного кримінального провадження уже майже готова до застосування.