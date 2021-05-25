"Суд у смартфоні": комітет рекомендує Раді остаточно схвалити закон Зеленського

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5246, відомий як "суд у смартфоні" . Документ впроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

До другого читання документу надійшло 34 правки від нардепів, однак комітет вирішив усі їх відхилити. Таким чином проект залишився у редакції першого читання.

"Члени комітету підтримали пропозицію підкомітету рекомендувати Верховній раді прийняти зазначений законопроект у другому читанні та в цілому як закон", - сказано у повідомленні.

Матеріали досудового розслідування, які знаходяться в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування, будуть передаватися в електронній формі.

Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі.

Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі пропонують визнавати оригіналами.

Також передбачене покарання за несанкціоноване втручання у роботу "суду в смартфоні".