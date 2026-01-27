RU

Суд отменил залог для Дубинского, нардеп останется в СИЗО

Фото: Александр Дубинский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуроров Офиса генпрокурора. Решение суда первой инстанции о возможности внесения залога для подозреваемого в госизмене народного депутата было отменено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным РБК-Украина, речь о нардепе Александре Дубинском.

Суд апелляционной инстанции согласился с позицией стороны обвинения и признал наличие рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством.

Позиция прокуратуры

В частности, речь идет о возможности влияния подозреваемого на свидетелей, препятствование уголовному производству, а также риск уклонения от правосудия.

В связи с этим мера пресечения в виде содержания под стражей была оставлена без альтернативы внесения залога.

Что известно о делах Александра Дубинского

Ранее мы писали, что по версии следствия он входил в состав преступной организации, созданной российской спецслужбой. Это дело уже передано в суд.

Кроме того, Дубинский является фигурантом производства по служебному подлогу. По данным следствия, он выезжал за пределы Украины под видом сопровождения отца на лечение.

Также нардеп привлекался к административной ответственности по делу, связанному с коррупцией. Суд признал его виновным, а поданная защитой апелляция была отклонена.

 

 

Также мы писали, что еще одно дело нардепа Александра Дубинского направили в суд. Речь идет о деле о незаконной переправке военнообязанного за границу.

