Нардеп Дубинский проиграл апелляцию по делу о коррупции

Народный депутат Александр Дубинский проиграл апелляцию по админнарушению, связанному с коррупцией. Суд не удовлетворил жалобу адвоката Дубинского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В сообщении ГБР не указано имя фигуранта, но подробности дела указывают на Александра Дубинского.

Киевский апелляционный суд согласился с позицией прокурора и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб нардепа и его защитника. Таким образом решением суда первой инстанции признали действительным, а Дубинского виновным.

Напомним, Печерский районный суд Киева ранее рассматривал административный протокол в отношении Дубинского о правонарушении, связанном с коррупцией.

По данным следствия, нардеп, будучи подозреваемым в уголовном производстве, действуя в условиях конфликта интересов, противоправно использовал свои депутатские полномочия. Он направил депутатские обращения в Министерство здравоохранения и ГБР, чтобы получить сведения, необходимые для реализации своих личных интересов, никоим образом не связанных с его депутатской деятельностью.

Суд признал виновным Александра Дубинского в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП. Суд применил к нему административное взыскание в виде штрафа.