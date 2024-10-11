Дело Дубинского: нардепа и еще четырех сообщников будут судить за госизмену

Народный депутат Украины и еще четыре человека будут судить за государственную измену. Им инкриминировано создание и участие в ней.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным источников РБК-Украина, речь идет об Александре Дубинском, Андрее Деркаче и экспрокуроре Константине Кулике.

По данным ГБР, в суд был передан обвинительный акт в отношении действующего и бывшего народных депутатов, экспрокурора, а также заместителя начальника главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ и его помощника.

Следователи ГБР и СБУ разоблачили преступную организацию еще в ноябре 2023 года. Было установлено, что по указанию российских спецслужб они организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и усложнения вступления Украины в ЕС и НАТО.

В ходе расследования подозрение в госизмене и участии в преступной организации получил действующий нардеп, который находится под стражей. Его парламентскому коллеге также было доложено о подозрении.

"В частности они организовывали различные медиамероприятия, где распространяли фейки об украинских властях и ее западных партнерах", - говорится в сообщении.