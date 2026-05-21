Суд по залогу: удалось ли Ермаку обжаловать решение в апелляции

Что решил суд

Защита Ермака подавала апелляционную жалобу на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривен.

Согласно решению апелляционного суда, решение ВАКС о мере пресечения для Ермака осталось без изменений. Судьи не удовлетворили ни апелляцию стороны обвинения, ни апелляцию стороны защиты.

Дело Ермака

Прокуроры считают, что экс-руководитель ОП мог быть причастен к деятельности организованной группы, через которую, по данным следствия, было легализовано около 460 млн гривен.

Напомним, НАБУ и САП расследуют дело о возможном отмывании средств при строительстве элитного коттеджного городка в селе Козин Киевской области.

Как установили детективы, в 2020 году тогдашний министр развития общин и территорий Алексей Чернышов инициировал строительство частного коттеджного комплекса со спа-зоной.

К проекту в качестве соинвесторов и будущих соседей, по данным следствия, он привлек лиц, которые имели влияние на политические и экономические процессы в государстве, в частности тогдашнего руководителя Офиса президента и известного бизнесмена.

Строительство, как отмечается, осуществлялось через жилищно-строительный кооператив, который контролировал бывший вице-премьер-министр.

Финансирование проекта поступало из нескольких источников: средства от подконтрольных компаний с признаками фиктивности, наличные от структуры, которую следствие связывает с отмыванием доходов в коррупционных схемах в сфере энергетики (в частности "Энергоатом") и т. д.

По данным следствия, около 72% финансирования могло происходить именно из таких схем. В целом речь идет о периоде с 2021 по 2025 годы.

Среди подозреваемых по делу: бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, бизнесмен Тимур Миндич, которого также называют соорганизатором и участником ранее разоблаченной преступной организации в рамках операции "Мидас", а также еще четыре человека.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.

Также правоохранители проверяют информацию об использовании в рабочей документации фигурантов кодовых имен, а также другие обстоятельства возможного сокрытия ролей участников схемы. Ермак, по данным следствия, мог фигурировать под условными обозначениями, однако сам экс-глава ОП все обвинения отрицает и называет их безосновательными.