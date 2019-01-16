Суд сегодня изберет меру пресечения подозреваемому в поджоге Киево-Печерской лавры

Фото: пожар в здании комплекса Киево-Печерской лавры (РБК-Украина)

Наказание за умышленный поджог предусматривает до 10 лет лишения свободы

Подозреваемому в поджоге здания Киево-Печерской лавры будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Она напомнила, что подозреваемый задержан и сегодня должен состояться суд в Печерском райсуде.

Прокуратура просит содержания под стражей для подозреваемого.

"Содержания под стражей. Преступление тяжкое, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. К тому же у него нет постоянного места жительства. Поэтому риски, что он может скрываться высокие", - добавила она.

Напомним, накануне загорелось одно из зданий Киево-Печерской лавры. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу.

Инцидент в направлении лавры приостанавливали движение троллейбусов.

Пожар потушили примерно за три часа, в целом огонь повредил около 400 квадратных метров помещения.

15 января полиция задержала подозреваемого в поджоге и ему было сообщено о подозрении.