Захист українських моряків просить передати справу до військового суду

Фото: адвокат Сергій Бадамшин (openrussia.org)

Адвокати заявили, що керуються Женевською конвенцією щодо військовополонених

Захист захоплених українських моряків, яких утримують в Російській Федерації, просить передати клопотання про продовження арешту до військового суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, адвокат одного з моряків Сергій Бадамшин заявив, що клопотання про продовження арешту підлягає передачі Московському гарнизонному військовому суду.

"Підсудність Лефортовскому районного суду Москви визначена без урахування всіх обставин справи і сукупності правових норм, що підлягають застосуванню. Захист вважає, що дане клопотання підлягає передачі для розгляду Московському гарнізонному військовому суду", - зазначив він.

За його словами, передача справи до суду обґрунтовується тим, що захоплення моряків супроводжували події, які являють собою конфлікт між РФ і Україною. Адвокат зазначив, що в даному клопотанні захист керується Конституцією РФ і статтями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, а також нормами російського законодавства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лефортовський суд розділить моряків на кілька груп, щоб винести рішення про продовження арешту в один день.