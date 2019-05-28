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Суд в РФ залишив під вартою п'ятьох кримськотатарських активістів

Новини » Суспільство    28.05.2019 - 19:59
Суд в РФ залишив під вартою п'ятьох кримськотатарських активістів
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Суд проходив у закритому режимі

У вівторок, 28 травня, Ростовський обласний суд відхилив апеляції на рішення про продовження арешту п'яти кримськотатарським активістам, фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

Мова йде про Ремзі Бекірова, Різи Ізетова, Руслана Сулейманова, Шабана Умерова і Асана Янікова.

"За всіма розглянутими сьогодні апеляційними скаргами по даній справі суд залишив рішення першої інстанції про продовження терміну утримання під вартою без змін", - йдеться в публікації.

Суд проходив у закритому режимі, в засіданні брав участь адвокат Едем Семедляєв.

Нагадаємо, 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

Крім того, 27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арешт всіх затриманих до 15 травня.

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