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Суд в РФ оставил под стражей пятерых крымскотатарских активистов

Новости » Общество    28.05.2019 - 19:59
Суд в РФ оставил под стражей пятерых крымскотатарских активистов
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Суд проходил в закрытом режиме

Во вторник, 28 мая, Ростовский областной суд отклонил апелляции на решение о продлении ареста пяти крымскотатарским активистам, фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

Речь идет о Ремзи Бекирове, Резы Изетове, Руслане Сулейманове, Шабане Умерове и Асане Яникове.

"По всем рассмотренным сегодня апелляционными жалобами по данному делу суд оставил решение первой инстанции о продлении срока содержания под стражей без изменений", - говорится в публикации.

Суд проходил в закрытом режиме, в заседании принимал участие адвокат Эдем Семедляев.

Напомним, 27 марта во время незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

Кроме того, 27-28 марта "суд" в Симферополе вынес решение об аресте всех задержанных до 15 мая.

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