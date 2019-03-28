ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чотири кораблі НАТО пройшли через протоку Дарданелли

Новини » Політика    28.03.2019 - 10:29
Чотири кораблі НАТО пройшли через протоку Дарданелли
Іллюстративне фото (TurkishNavy.net)

Порт призначення слідування кораблів наразі невідомий

Чотири кораблі НАТО пройшли через протоку Дарданелли і вийшли в Мармурове море. Про це повідомляє CNN Turk.

Як зазначається, це кораблі ВМС Нідерландів - "F81" бортовий номер ESPS Santa Maria, ВМС Іспанії - "F805" бортовий номер HNLMS Evertsen, ВМС Канади - "FFH 333" бортовий номер HMCS Toronto, ВМС Франції - бортовий номер "A608" FS Var.

Під час переходу через протоку кораблі супроводжувала берегова охорона. Порт призначення слідування кораблів наразі невідомий.

Нагадаємо, посольство Канади в Україні повідомляло, що два кораблі зі складу другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) зайдуть 1 квітня в Одеський морський порт з черговим візитом. 

До цього глава Міністерства оборони України Степан Полторак заявив, що в 2019 році буде активізовано военно-морську присутність НАТО в Чорному морі.

Зазначимо, що головнокомандувач Об’єднаними Збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті заявляв, що США планують передати Україні ще два катери класу Island.

Українська армія за бойовим досвідом перевершує НАТО, - Наєв ЦВК дозволила виготовити бюлетені на кораблях у плаванні
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України НАТОкорабль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся