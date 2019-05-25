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Обвинувачені у "справі Хізб ут-Тахрір" розповіли про умови у СІЗО

Новини » Суспільство    25.05.2019 - 20:30
Обвинувачені у "справі Хізб ут-Тахрір" розповіли про умови у СІЗО
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Юрист наголосила, що ці порушення, згідно з європейськими нормами, зараховують до нелюдських умов

Обвинувачені у другій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір" розповіли про умови утримання в СІЗО Ростовської області Росії. Про це розповіла кримський юрист Ельвіна Семедляєва на засіданні громадського об'єднання "Кримська солідарність", повідомляє "Крим.Реалії".

Юрист наголосила, що ці порушення, згідно з європейськими нормами, зараховують до нелюдських умов. Так само, як і відмови слідчих у побаченні арештантів з родичами, і відмову брати до уваги їхні релігійні потреби.

"У камерах холодно, вогко, накурено, є клопи, миші, таргани до 5 см, немає вентиляції та дверей у туалет, зі стелі сиплеться штукатурка. Якість води не відповідає санітарним нормам, у неї специфічний запах, неможливо пити. Цілодобове освітлення і гуркіт залізних дверей не дозволяє навіть подрімати, не кажучи про повноцінний сон. Немає необхідних медикаментів, а дієтичні норми не враховуються", - розповіла Семедляєва.

Нагадаємо, Кіровський райсуд Ростова-на-Дону (Росія) у вівторок, 14 травня, продовжив термін арешту в СІЗО на два місяці останнім чотирьом із 24 кримських татар, затриманих у березні по другій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір".

Зазначимо, співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у результаті було затримано 24 людини.

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