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У США суд зобов'язав надати Конгресу податкові декларації Трампа

Новини » Політика    21.05.2019 - 04:58
У США суд зобов'язав надати Конгресу податкові декларації Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США має намір подати апеляцію

У Вашингтоні (США) окружний суддя виніс рішення на користь комітету Палати представників США, який запитував фінансові документи американського президента Дональда Трампа у його бухгалтерської фірми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За інформацією видання, суддя Аміт Мехта також відхилив прохання Трампа відкласти ухвалення рішення до апеляції.

Трамп, своєю чергою, заявив, що не згоден із рішенням судді та має намір подати апеляцію.

Адвокати Трампа і його компанії вважають, що запити Комітету з нагляду Палати представників до бухгалтерської фірми про надання податкових декларацій виходять за рамки повноважень Конгресу, встановлених конституцією.

Зазначимо, раніше демократи в Конгресі США офіційно зажадали від Податкового управління США розкрити податкові відрахування Трампа за 2013-2018 роки, а також деталі можливих податкових перевірок щодо Трампа і його бізнесу.

Нагадаємо, на початку травня Міністерство фінансів США відмовило Конгресу в доступі до податкових декларацій президента Дональда Трампа. Міністр фінансів Стівен Мнучін назвав прохання безпрецедентним, у зв'язку з яким "виникають серйозні питання конституційного характеру, рішення яких може мати далекосяжні наслідки для всіх платників податків".

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