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Суд дозволив банкам передати Конгресу фінансові документи Трампа

Новини » Політика    23.05.2019 - 06:13
Суд дозволив банкам передати Конгресу фінансові документи Трампа
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Суд вирішив, що Конгрес має законні повноваження вимагати фінансові документи

Окружний суд Нью-Йорка відхилив у середу позов президента Дональда Трампа проти банків Deutsche Bank AG і Capital One Financial Corp, у якому суд просили заблокувати надання банками інформації про фінанси Трамп демократів у Конгресі. Про це пише "Голос Америки".

Суддя Едгардо Рамос заявив, що Конгрес має законні повноваження вимагати фінансові документи, що наказує банкам виконати вимогу законодавців.

У минулому місяці два комітету Палати представників направили в Deutsche Bank і Capital One повістки з вимогою передати Конгресу інформацію про фінансові операції Трампа.

Суддя також відхилив довід позивачів, які стверджували, що банкіри не мають права передавати таку інформацію згідно з законом "Про таємниці фінансових операцій". У вирішенні Рамоса говориться, що дія закону не поширюється на розслідування, які проводяться Конгресом.

Відомо, що законодавці зажадали у Deutsche Bank дані про всі рахунки, транзакції і інвестиціях, пов'язаних з Трампом, його трьома старшими дітьми, і їх найближчими родичами, а також з декількома компаніями, що входять до складу Trump Organization. Крім того, банк повинен передати Конгресу інформацію про іноземних зв'язках всіх вищеперелічених людей і організацій.

В Deutsche Bank підтвердили готовність виконати вимоги конгресменів. Представники Capital One поки не відповіли на запит журналістів.

Раніше у Вашингтоні (США) окружної суддя виніс рішення на користь комітету Палати представників США, який запитував фінансові документи американського президента Дональда Трампа у його бухгалтерської фірми.

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