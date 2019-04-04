Демократи в Конгресі вимагають податкові документи Трампа за 6 років

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Зараз податкові декларації Трампа проходять аудиторську перевірку

Голова Комітету державних доходів Палати представників Конгресу США, демократ Річард Ніл просить Податкове управління передати йому особисті й корпоративні податкові декларації Дональда Трампа за останні шість років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, Ніл звернувся до управління з офіційним запитом.

Білий дім, ймовірно, спробує у судовому порядку перешкодити передачі документів, оскільки, як зауважив президент США, його податкові декларації зараз проходять аудиторську перевірку.

Нагадаємо, комітет з питань юстиції Палати представників Конгресу США закликав Міністерство юстиції США оприлюднити документи, що стосуються бесід американських чиновників про можливе усунення від влади президента Дональда Трампа.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці березня у Конгресі США не виключали імпічмент Трампа за підсумками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання РФ у вибори президента США у 2016 році.

Додамо, раніше Білий дім відхилив запит демократів про надання документів та інтерв'ю, пов'язаних з переговорами президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна.