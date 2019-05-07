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Мінфін США відмовив Конгресу в доступі до декларацій Трампа

Новини » Політика    07.05.2019 - 09:59
Мінфін США відмовив Конгресу в доступі до декларацій Трампа
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Стівен Мнучин назвав безпрецедентним відповідний запит Конгресу

Міністерство фінансів США відмовило Конгресу в доступі до податкових декларацій президента Дональда Трампа. Про це пише газета The New York Times.

Зокрема, видання пише, що міністр фінансів США Стівен Мнучин в листі голові комітету з методів і засобів Палати представників, демократу Річарду Нілу відмовив у доступі до декларацій Трампа.

"З поваги до раніше встановленому комітету дедлайну і відповідно до нашої прихильності до оперативних дій, я інформую вас про те, що у міністерства може не виявитися можливості виконати запит в рамках правового поля", - зазначив Мнучин.

Він також додав, що "запит комітету безпрецедентний", у зв'язку з чим "виникають серйозні питання конституційного характеру, рішення яких може мати далекосяжні наслідки для всіх платників податків".

Нагадаємо, в квітні в Білому домі відмовили у передачі демократам податкового звіту Трампа.

Відзначимо, раніше в Конгресі вимагали податкові документи президента за 6 років.

 

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