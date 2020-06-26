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У Зеленського відреагували на затримання голови Кіровоградської ОДА

Новини » Політика     26.06.2020 - 16:54
У Зеленського відреагували на затримання голови Кіровоградської ОДА
Фото: Сергій Трофимов (РБК-Україна)

В Офісі президента заявили, що у разі доведення провини чиновник має відповісти за законом

В Офісі президента зацікавлені у незалежному розслідуванні ситуації із затриманням керівника Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. Якщо чиновника визнають винним, він має відповідати згідно закону.

Про це написав Telegram перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов.

Він зазначив, що у ОП немає улюбленців чи обраних серед чиновників, і ситуація з Балонем - не виняток.

"Не хочу давати оцінок ситуації з головою Кіровоградської облдержадміністрації. Це зроблять компетентні органи і суд. Хочу лише сказати, що влада зацікавлена у незалежному розслідуванні. Поблажок не буде. І це повинні зрозуміти всі, в тому числі і голови ОДА: порушуєш - відповіси за законом. Всі все бачать", - заявив Трофімов.

Перший заступник голови Офісу президента також зазначив, що висновки з ситуації повинні зробити й звичайні українці.

"Посадки чекають не тільки на злодійкуватих попередників, але і на нинішніх чиновників, які на публіку демонструють новий підхід, а продовжують жити по-старому. Недоторканних немає і не буде", - резюмував Трофімов.

В команді Зеленського Трофімов відповідає за регіональну політику, в тому числі - за підбір кадрів в обласні та районні державні адміністрації. Балоня на голову ОДА рекомендував саме він.

Нагадаємо, вчора під час спецоперації СБУ і НАБУ на отриманні хабара затримали голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня і ще одного чиновника з його адміністрації.

Зазначимо, вранці тим же днем Кабмін погодив відставку Балоня, при цьому причина не називалася.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України коррупциявзяткаОфіс президентаКропивницька область
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