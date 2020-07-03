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За екс-голову Кіровоградської ОДА внесли заставу

Новини » Політика     03.07.2020 - 12:59
За екс-голову Кіровоградської ОДА внесли заставу
Фото: Андрій Балонь (facebook.com/andriibalon)

Також внесли заставу за його підлеглого

За екс-голову Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня внесли заставу. Розмір застави становить 10 млн 135 тисяч гривень.

Про це повідомили РБК-Україна в прес-службі Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Як повідомили у прес-службі, за його підлеглого, керівника патронатної служби Сергій Шевченка також внесли заставу - 5 млн 67 500 гривень.

Після внесення застави їх мають випустити з СІЗО.

Після цього підозрювані мають прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою та носити електронний браслет.

Нагадаємо, 25 червня голову Кіровоградської області та його підлеглого затримали при передачі траншу хабаря.

За даними слідства, посадовці запропонували начальнику Держпродспоживслужби в області Ігорю Бойчуку надати їм хабар в розмірі 1,8 млн гривень, аби не перешкоджали в роботі. Сам Балонь вважає себе невинним.

Вже 26 червня Балоня та Шевченка суд арештував з альтернативою застави.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила Балоню підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Крім того, Балоня звільнили з посади очільника Кіровоградської області 27 червня.

РБК-Україна писало, що президент призначив Балоню головою Кіровоградської ОДА 8 листопада 2019 року, до цього він був керівником слідчого управління МВС в Полтавській області, а також заступником голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України залогКропивницька область
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