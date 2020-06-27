ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голову Кіровоградської ОДА заарештували з заставою на 10 млн гривень

Новини » Політика     27.06.2020 - 10:11
Голову Кіровоградської ОДА заарештували з заставою на 10 млн гривень
Фото: Андрій Балонь (facebook.com/andriibalon)

Балоня взяли під варту після затримання на хабарі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню. Його заарештували на два місяці з можливістю виходу під заставу.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

За її словами, Балоня взяли під варту терміном на два місяці. Крім того, суд визначив розмір застави. Поки ще діючий чиновник може вийти на свободу, внісши близько 10 млн гривень застави.

"Суд частково задовольнив клопотання прокурора і детективів і застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави для голови ОДА в розмірі майже 10 млн гривень, для його пособника - 5 млн гривень. Термін дії заходів - 60 діб", - уточнили на сторінці прес-служби САП в Facebook.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила Балоню підозру в отриманні неправомірної вигоди; обвинувачення на засідання суду просило для нього 12 млн гривень застави.

Вчора також був заарештований керівник патронатної служби голови Кіровоградської ОДА Сергій Шевченко; його затримали разом з Балонем за вимагання 1,8 млн гривень з іншого місцевого чиновника.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Областная государственная администрацияарештКропивницька область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся