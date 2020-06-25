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НАБУ затримало на хабарі голову ОДА

Новини » Політика     25.06.2020 - 23:42
НАБУ затримало на хабарі голову ОДА
Фото: передача грошей (РБК-Україна)

Він вимагав 1,8 млн гривень хабаря

Національне антикорупційне бюро повідомило про затримання голови однієї з обласних держадміністрацій на отриманні хабаря. Посадовець вимагав 1,8 млн гривень.

Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

Разом з чиновником затримали ще одного посадовця цієї ж ОДА.

"Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності. За умовами "пропозиції", кошти мали передаватися траншами", - повідомили у НАБУ.

Перший транш у 100 тисяч гривень посадовці ОДА отримали в червні 2020 року, що зафіксовано в матеріалах слідства. Під час передачі другого - у 250 тисяч гривень - їх викрито на гарячому.

Фото: затримання чиновника (facebook.com/SecurSerUkraine)

Голову ОДА та його пособника, посадовця цієї ж ОДА, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину. Деталі у НАБУ обіцяють згодом.

Вдень 25 червня ЗМІ писали, що співробітники СБУ та НАБУ проводили обшуки також в приміщенні Кіровоградської ОДА та безпосередньо за місцем проживання глави області Андрія Балоня.

Нагадаємо, 25 червня Кабмін погодив відставку Андрій Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, однак причини не оголосили.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України НАБУвзятка
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