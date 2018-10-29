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Суд може визнати незаконним допуск Труби до конкурсу на голову ДБР, - джерела

Новини » Політика    29.10.2018 - 09:34
Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)
Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)

Труба не виключає, що суд прийме рішення на користь позивача

Цього тижня, 31 жовтня, Окружний адміністративний суд Києва може прийняти рішення, яке відкриє шлях до визнання незаконним призначення Романа Труби головою Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вихід Труби: як і за що можуть звільнити директора Державного бюро розслідувань".

Зазначимо, позов з приводу призначення Труби подав інший претендент на посаду глави ДБР Юрій Македон, який є нардепом від БПП. За словами двох джерел РБК-Україна в правлячій коаліції, орієнтовно 31 жовтня суд, ймовірно, ухвалить рішення, яке відкриє шлях до визнання незаконним призначення Труби головою ДБР.

"Не виключаю, що суд винесе рішення на користь Юрія Македона, інакше навіщо взагалі відкривати друге провадження з порушеними термінами подачі судового позову. І це - напередодні відкриття перших кримінальних проваджень ДБР, адже ми налаштовані в листопаді призначити слідчих Бюро", - говорить Труба.

Він також уточнив, що суд розглядає рішення комісії про допуск його до конкурсу на місце директора, а не призначення на посаду. Вердикт буде озвучений 31 жовтня, але суд не може відсторонити його від роботи або зупинити дію указу президента.

Зміст позову полягає в тому, що спочатку Труба подавав документи тільки на посаду заступника директора. Але на фінальному етапі конкурсу комісія дозволила йому та іншим кандидатам змінити своє рішення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проведе повну перевірку декларації Труби.

Минулого тижня Державне бюро розслідувань ще на два тижні продовжив прийом заяв на вакантні посади.

 

У прокуратурі заявили, що не ініціювали перевірку декларації Труби
Новини України конкурсГосбюро расследованийРоман Труба
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