НАЗК розпочало повну перевірку декларації директора ДБР Труби

Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)

Прокуратура міста Києва заявила про недостовірні відомості у декларації Труби за 2017

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочне повну перевірку декларацій, зокрема поданої директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою. Рішення про це, а також про результати та продовження таких перевірок прийняті під час засідання Національного агентства, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

До НАЗК надійшов лист від прокуратури міста Києва щодо відображення недостовірних відомостей у декларації за 2017 рік, поданій Трубою Романом Михайловичем, директором Державного бюро розслідувань, який є особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище.

"Таким чином, зазначена декларація підлягає повній перевірці", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Національне агентство розпочне повну перевірку декларації за 2017 рік, поданої Михайлом Новіковим, завідувачем сектору контролю за обігом марок акцизного податку Головного управління ДФС у Вінницькій області. Також прийнято рішення про повну перевірку декларації за 2016 рік, поданої Михайлом Думіхом, тимчасово виконуючим обов’язки директора Державного підприємства "Санаторій "Збруч".

"Рішення про результати перевірок прийняті щодо е-декларацій, які були подані Юрієм Новосадом, начальником управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області, за 2015 рік (виправлена) та за 2016 рік", - додали у відомстві.

Окрім того, як зазначається, продовжено термін повної перевірки е-декларацій, які були подані Геннадієм Молібогою, суддею Дружківського міського суду Донецької області, за 2015 рік (виправленої), а також за 2016 та 2017 роки на додаткові 30 календарних днів.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами планової перевірки дотримання вимог ЗУ "Про запобігання корупції" внесло припис голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій.

Окрім того, НАЗК направило до суду 9 протоколів про адміністративні правопорушення, серед яких протокол стосовно судді Верховного суду України за результатами перевірки поданої ним декларації за 2015 рік.