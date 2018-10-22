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ДБР продовжило на два тижні прийом документів на вакантні посади

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 14:42
Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)
Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)

У Держбюро розслідувань є 74 вакантних посади

Державне бюро розслідувань (ДБР) ще на два тижні продовжило прийом заяв на вакантні посади. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДБР.

Зокрема, йдеться про 74 посади державних службовців у територіальних управліннях Держбюро розслідувань.

"Кандидати можуть подавати документи включно до 2 листопада", - зазначили у прес-службі.

ДБР продовжило на два тижні прийом документів на вакантні посади

Нагадаємо, наприкінці вересня Комітет міністрів Ради Європи закликав українську владу активізувати свої зусилля, щоб забезпечити добір працівників та ефективне функціонування Державного бюро розслідувань без подальшої затримки.

Раніше голова ДБР Роман Труба заявляв, що Бюро відкриє перші провадження у листопаді після обрання слідчих територіальних управлінь та призначення їх на посади. 

Додамо, що Національне агентство з питань запобігання корупції анонсувало 22 жовтня 2018 повну перевірку декларацій, зокрема поданої директором ДБР Романом Трубою. Рішення про це, а також про результати та продовження таких перевірок прийняті під час засідання Національного агентства. 

Згодом прокуратура Києва прокоментувала, що не є ініціатором перевірки декларації директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Уточнили, що правоохоронці не встановили достатньо даних для внесення відомостей до ЄРДР.

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