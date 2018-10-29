Вихід Труби: як і за що можуть звільнити директора Державного бюро розслідувань

Роман Труба стверджує, що спроби зняти його з посади відновилися після відмови призначити 27 чиновників (Фото: УНІАН)

В кінці жовтня Окружний адміністративний суд Києва може ухвалити рішення, яке відкриває дорогу до відсторонення і звільнення директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Позов з цього приводу подав нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Юрій Македон, який також претендував на керівну посаду в ДБР. Джерела в правлячій коаліції стверджують, що ймовірність задоволення цього позову вкрай висока. Причиною такого рішення називають вихід Труби з-під контролю основних "акціонерів" конкурсної комісії – вищих керівників вертикалей БПП і Народного фронту. А найбільш вірогідним наступником Труби, щоправда, з приставкою "в.о." називають заступника глави ДБР Ольгу Варченко. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Роман Труба був обраний директором Державного бюро розслідувань 16 листопада минулого року.

У комісію з відбору керівництва Держбюро увійшли представники президента, Кабінету міністрів і парламенту. Однак неформально її контролювали дві сили: Петро Порошенко та Арсен Аваков з колегами з "Народного фронту". Вихідці з цієї комісії очолили нещодавно оновлений склад Центрвиборчкому - Тетяна Сліпачук стала главою ЦВК, а Наталія Бернацька (Севостьянова) її заступником.

За крісло директора ДБР йшла серйозна підкилимна боротьба, так як цей орган повинен отримати частину функцій прокуратури та СБУ. Наприклад, саме ДБР мають бути підслідні злочини екс-президентів, прем'єр-міністра, директора Національного антикорупційного бюро та інших топ-чиновників.

В результаті торгів перемогла концепція "слабкий директор при двох сильних замах". ДБР очолив Роман Труба, а його заступниками стали Ольга Варченко і Олександр Буряк. Двох останніх вважають креатурами оточення президента. А Трубу представники правлячої коаліції не під запис пов'язували з секретарем РНБО Олександром Турчиновим і впливовим нардепом Сергієм Пашинським.

Втім, в одному з перших інтерв'ю після призначення Роман Труба категорично заявив, що він фігура самостійна та не пов'язаний ні з Пашинським, ні з Турчиновим, ні тим більше з Банковою.

Крім того, директор Держбюро розслідувань не раз заявляв, що його відомство почне роботу з першого вересня 2019 року. Але виконати цю обіцянку виявилося складно. У Труби досить швидко виникли тертя з усіма ключовими гравцями в нинішній владі, у тому числі, з головами силових відомств.

Коли йому знадобилося внести зміни в закон про ДБР, правляча коаліція його підтримувати не поспішала. Законопроект 5395-д насилу пройшов перше читання, а до голосування в цілому так і не дійшло. У підсумку, орган, якому мають перейти повноваження слідства, зокрема, Генеральної прокуратури, повноцінно так і не створений, і його перспективи оцінюються політиками та експертами вкрай скептично.

Один з останніх скандалів навколо ДБР стався наприкінці серпня, коли стало відомо про проблеми з призначенням на керівні посади в новий орган. Кандидатів у центральне та територіальні управління ДБР відбирала все та ж комісія, яка обрала Трубу. 18 липня вона повідомила про своїх кандидатів, але директор ДБР їх не затвердив, тому що комісія знищила результати тесту на поліграфі. "Деякі з кандидатів фігурують у журналістських розслідуваннях. Один з кандидатів – у кримінальному провадженні за держзраду", – пояснював Труба.

Позов від Македона

Тоді ж глава ДБР повідомив, що у вересні Окружним адмінсудом Києва буде розглядатися позов про незаконність його призначення, поданий нардепом від БПП Юрієм Македоном. Останній також брав участь у конкурсі на посаду керівника цього органу. За словами Труби, "позов був поданий завчасно" і довгий час був без руху.

Зміст цього позову полягає в тому, що спочатку Труба подавав документи тільки на посаду заступника директора. Але, на фінальному етапі конкурсу, комісія дозволила йому та іншим кандидатам змінити своє рішення. Труба доніс необхідні документи і незабаром зайняв крісло глави ДБР.

На думку іншого учасника конкурсу, нардепа Македона, результати підсумкового голосування є неправомірними. У Держбюро розслідування стверджують, що за законом у Македона була можливість оскаржити це рішення протягом місяця. Але нардеп подав до суду тільки через півроку.

Незважаючи на запевнення Македона, що він чекав офіційні протоколи конкурсної комісії, позов йому повернули. Апеляційний суд залишив рішення в силі, а Верховний Суд відмовив у відкритті касації.

В коментарі РБК-Україна Труба розповів, що спроби зняти його з посади відновилися після відмови призначити тих самих 27 чиновників. "Крім судових позовів, були і є інформаційні кампанії, погрози моїй дружині, навіть запит в Генеральну прокуратуру, що вони невірно провели люстраційні перевірку, тощо. Якщо всі ці події скласти разом і подивитися по часу, коли вони відбулися, висновок стає очевидним", – уточнив Труба.

Нардеп від БПП подав до суду з приводу призначення Труби ще раз, і суддя дав хід позову. Директор ДБР, у свою чергу, звернувся в Національне агентство із запобігання корупції. На його думку, Македон використовує статус народного депутата, щоб добути документи для цієї справи, хоча в суд пішов як учасник конкурсу.

За словами двох джерел РБК-Україна в правлячій коаліції, орієнтовно 31 жовтня суд, ймовірно, прийме рішення, що відкриває шлях до визнання незаконним призначення Труби головою ДБР.

"Не виключаю, що суд винесе рішення на користь Юрія Македона, інакше навіщо взагалі відкривати друге провадження з порушеними термінами подачі судового позову. І це – напередодні відкриття перших кримінальних проваджень ДБР, адже ми налаштовані в листопаді призначити слідчих Бюро", – говорить сам глава відомства.

Труба уточнив, що суд розглядає рішення комісії про допуск його до конкурсу на місце директора, а не призначення на посаду. Вердикт буде озвучений 31 жовтня, але суд не може відсторонити його від роботи або зупинити дію указу президента. Директор Держбюро підкреслив, що за посаду не тримається, але буде оскаржувати рішення на користь Македона, у тому числі в Європейському суді з прав людини.

Зайва самостійність

Співрозмовник РБК-Україна, обізнаний у справах ДБР, стверджує, що на роботу відомства можливе усунення Труби не вплине. В такому випадку буде призначений виконуючий обов'язки з числа заступників глави ДБР: Ольга Варченко, або Олександр Буряк. "Рішенням суду Трубу прибрати не зможуть, максимум – відсторонять. За законом не ясно, хто може його звільнити", – додав він.

Опитані РБК-Україна політики, які розуміються на нюансах створення і добору кадрів у ДБР, стверджують, що Труба вийшов з-під контролю "мажоритарних акціонерів" конкурсної комісії, і почав проявляти невластиву йому раніше самостійність.

"Він хотів провести своїх людей на керівні посади у ДБР. Йому рекомендували зменшити апетит. У підсумку, він "зарізав" всі 27 відібраних кандидатур зі своїм поліграфом. А там були люди з усіх груп, і від Порошенка, і від Авакова, і так далі", - стверджує співрозмовник.

"Через два місяці Труба був згоден вже на два-три крісла: голів територіальних управлінь у Києві та Львові. Але йому сказали: "Ти всім все обіцяєш, а потім всіх кидаєш". З посольствами контакту у нього немає, як і співпраці з НАБУ. Ситника дуже злить, що Труба скрізь ходить і прикривається його ім'ям", – розповів він.

Інше джерело в правлячій коаліції стверджує, що також багатьом впливовим гравцям не сподобалося зближення Труби з нардепом Глібом Загорієм, і його групою. "Були різні розмови про контакти з Загорієм. Але ключове в цій історії – він нікого не слухає. Його просили – в найближчі кілька років не грай в брудні ігри. Труба не послухав, і тепер на нього сильно лаються у владних кабінетах. Кажуть, охоронцем в супермаркет піде", - говорить співрозмовник РБК-Україна.

Найбільш вірогідною кандидатурою у виконуючі обов'язки голови ДБР називають Ольгу Варченко. "Новий конкурс на голову ДБР – це дуже довга історія. Буде в.о., а там буде видно", - говорить співрозмовник.