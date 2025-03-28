Суд постановил, чтоб администрация Трампа сохранила переписку в Signal

Что известно

Напомним, на этой неделе главный редактор издание The Atlantic Джеффри Голдберг написал, что советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц по ошибке добавил его в чат, где высокопоставленные чиновники обсуждали планы Вашингтона атаковать хуситов в Йемене.

Позже выяснилось, что глава Пентагона Пит Хегсет за полчаса до операции отправил в переписку информацию о том, когда вылетят американские истребители и дроны, и когда США запустят свои ракеты.

Вчера CNN написало, что Хегсет раскрыл засекреченную информацию, что является "масштабным нарушением оперативной безопасности", так как детали операции Вашингтона были раскрыты и еще до ее начала.

Подробнее о том, что случилось - читайте в материале РБК-Украина.

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