Суд постановив, щоб адміністрація Трампа зберегла листування в Signal

Що відомо

Нагадаємо, цього тижня головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг написав, що радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц помилково додав його до чату, де високопосадовці обговорювали плани Вашингтона атакувати хуситів у Ємені.

Пізніше з'ясувалося, що глава Пентагону Піт Хегсет за півгодини до операції відправив у листування інформацію про те, коли вилетять американські винищувачі та дрони, і коли США запустять свої ракети.

Учора CNN написало, що Хегсет розкрив засекречену інформацію, що є "масштабним порушенням оперативної безпеки", оскільки деталі операції Вашингтона було розкрито і ще до її початку.

Детальніше про те, що трапилося - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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