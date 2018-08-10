Суд закрив справу Кернеса

Обвинувачення зможе оскаржити закриття справи Кернеса протягом 7 днів

Київський районний суд Полтави закрив справу стосовно міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців, яких підозрювали у викраденні та погрозах вбивством прихильникам Майдану взимку 2014 рік. Відповідне рішення зачитав суддя Андрій Антонов.

Зачитуючи рішення, Антонов зазначив, що обвинувачення фактично усунулося від докази провини Кернеса, через що справа розглядалася протягом чотирьох років поспіль. Крім того, останні сім засідань, в ході яких мали пройти дебати, прокурори пропустили. Таким чином, суд розцінив позицію прокуратури як відмову від обвинувального акта і виніс рішення про закриття справи.

Справа стосовно Кернеса та його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрозах вбивством прихильникам Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року. У березні 2015 року Генпрокуратура оголосила про завершення досудового розслідування.

Відзначимо, Кернес фігурує ще в одній кримінальній справі. У вересні 2016 року прокуратура і СБУ провела обшуки в його приміщеннях у справі про організацію схеми по розкраданню 654 га землі Харкова на суму 4 млрд гривень.

Підозрюваним у цій справі проходить нардеп Михайло Добкін. У липні ГПУ завершила досудове розслідування щодо нього. В матеріалах справи вказується, що Добкін і екс-чиновники Харківської міськради сприяли заволодінню ділянками площею понад 74 га. Територіальній громаді Харкова було завдано збитків на 230 млн гривень.

