ГПУ почала розслідування щодо судді, який закрив справу Кернеса

ГПУ почала розслідування відносно судді Київського районного суду Полтави Андрія Антонова

Генеральна прокуратура України (ГПУ) почала розслідування відносно судді Київського районного суду Полтави Андрія Антонова, який закрив справу мера Харкова Геннадія Кернеса. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в Facebook.

"Суддя, який в порушення усіх законодавчих норм виніс рішення про закриття справи Кернеса, - буде відповідати за завідомо неправосудне рішення. І дембельський акорд не допоможе. Справа Кернеса без сумніву має бути повернута на розгляд для ухвалення об‘єктивного вироку", - написав він.

Зазначимо, що згідно з рапортом прокурора відділу звинувачень у Верховному суді ГПУ, в діях судді Антонова вбачається порушення ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови).

Фото (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, у ГПУ назвали незаконним рішення суду про закриття справи мера Харкова Геннадія Кернеса.