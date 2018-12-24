Суд переніс засідання у справі Мартиненка на 28 грудня

Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

Засідання відбудеться у п'ятницю, 28 грудня, о 09:00

Шевченківський районний суд Києва переніс засідання у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка на 28 грудня. Про це рішення оголосила головуючий суддя Лідія Шебуляєва, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, до суду надійшло клопотання від голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького з проханням відкласти розгляд справи на робочий день.

"Засідання перенесене на 9:00, 28 грудня", - заявила суддя

Зазначимо, що за запитом НАБУ 24 грудня суд мав перейти до дослідження доказів у справі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд Києва відмовив стороні захисту колишнього нардепа Миколи Мартиненка, якого обвинувачують у розкраданні коштів "Енергоатому" і СхідГЗК, в визнанні недопустимими доказів по справі отриманих від швейцарських правоохоронців.

Раніше РБК-Україна писало, що суд також відмовив стороні захисту Мартиненка у відведенні прокурора.

Додамо, детективи НАБУ отримали тимчасовий доступ до документів, які містять зразки підпису Мартиненка і його "правої руки" Павла Скаленка.