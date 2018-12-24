Суд перенес заседание по делу Мартыненко на 28 декабря

Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

Заседание состоится в пятницу, 28 декабря, в 09:00

Шевченковский районный суд Киева перенес заседание по делу бывшего народного депутата Николая Мартыненко на 28 декабря. Это решение объявила председательствующий судья Лидия Шебуляева, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, в суд поступило ходатайство от председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького с просьбой отложить рассмотрение дела на рабочий день.

"Заседание перенесено на 9:00, 28 декабря", - заявила судья

Отметим, что по запросу НАБУ 24 декабря суд должен был перейти к исследованию доказательств по делу.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева отказал стороне защиты экс-нардепа Николая Мартыненко, которого обвиняют в хищении средств "Энергоатома" и ВостГОКА, в признании недопустимыми доказательств по делу полученных от швейцарских правоохранителей.

Ранее РБК-Украина писало, что суд также отказал стороне защиты Мартыненко в отводе прокурора.

Добавим, детективы НАБУ получили временный доступ к документам, которые содержат образцы подписи Мартыненко и его "правой руки" Павла Скаленка.