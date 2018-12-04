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Суд у справі Мартиненка відмовив у відведенні прокурора САП

Новини » Політика    04.12.2018 - 11:47
Суд у справі Мартиненка відмовив у відведенні прокурора САП
Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

Суд у справі Мартиненка продовжиться 10 грудня

Шевченківський районний суд Києва, який розглядає причетність колишнього нардепа Миколи Мартиненка до корупції на "Енергоатомі" і СхідГЗК, на засіданні 3 грудня відмовив у відведенні прокурора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Повідомляється, що суд відмовив захисту у відведенні одного з прокурорів САП через його упереджене ставлення. Також суд постановив витребувати документи у сторони обвинувачення і продовжив досліджувати докази, отримані за запитом про допомогу до правоохоронців Швейцарії.

Також повідомляється, що суд оголосив перерву в справі Мартиненка до 10 грудня.

Суд у справі Мартиненка відмовив у відведенні прокурора САП

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про заочний арешт менеджерів Мартиненка Вольфганга Ейбергера і Марії Ляпінш.

Зазначимо, крім схеми на Східному ГЗК, НАБУ розслідує ще два кримінальні провадження щодо Мартиненка у справі заволодіння коштами НАЕК "Енергоатом" в різні періоди часу.

 

Справа Мартиненка: НАБУ завершило розслідування щодо ще двох підозрюваних
Новини України Микола МартиненкоЭнергоатомкоррупцияВостГОК
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