НАБУ запросило зразки підпису Мартиненка і його "правої руки" Скаленка

Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

Детективи НАБУ отримали тимчасовий доступ до документів, що містять зразки підпису

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) отримали тимчасовий доступ до документів, які містять зразки підпису колишнього народного депутата Миколи Мартиненка і його "правої руки" Павла Скаленка. Відповідне рішення виніс рішення слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вадим Сенін за результатами розгляду клопотань детектива, передає РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Повідомляється, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз. Експертиза була потрібна для того, щоб підтвердити або спростувати факт підписання Скаленком документів з господарської діяльності між компаніями Skoda JS і Bradcrest Investments S. A.При цьому сам Скаленко відмовився надати для порівняння експериментальні зразки підпису.

Встановлено, що Скаленко надав доручення невідомому особі, які були посвідчені приватним нотаріусом. У цих документах міститься вільний зразок його підпису. У НАБУ просили надати доступ до цих документів, суддя задовольнив клопотання.

Крім того, в Нацбюро хочуть провести судову почеркознавчу експертизу з метою підтвердити або спростувати факт підписання Мартиненком документів про діяльність компанії Bradcrest Investments S. A. В НАБУ дізналися, що Мартиненко надав довіреність невідомій особі, а таке діяння було посвідчено приватним нотаріусом. У зв'язку з цим детективи просили надати доступ до документів цього нотаріуса. Суд клопотання задовольнив.

Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва застосував до підозрюваного по справі НАБУ про заволодіння коштами НАЕК "Енергоатом" Павлу Скаленку обраний раніше запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в СІЗО.

Як відомо, на початку серпня Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції повернути на доопрацювання прокурорам справу Мартиненка. Крім Мартиненко обвинувальний акт стосується ще п'ятьох фігурантів. Це керівник ВАТ ОГХК Руслан Журило, гендиректор ДП "Східний ГЗК" Олександр Сорокін, перший заступник голови "Нафтогазу" Сергій Перелому, заступник гендиректора держконцерну "Ядерне паливо" Володимир Богданець і керівник дочірнього підприємства "Атомкомплект" у складі "Енергоатому" Валерій Васильків.