Суд переніс розгляд "справи Труханова" на 9 листопада

Фото: Геннадій Труханов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні суд заслухав позиції сторін по "справі Труханова"

Малиновський суд заслухав позиції сторін по справі мера Одеси Геннадія Труханова і відклав розгляд справи на 9 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Повідомляється, що сьогодні розглядалися клопотання адвокатів підозрюваних. Захисники Петра Загодиренка (директор ТОВ "еліт Девелопмент", продавець адмінбудинку) та Ігоря Кравченка (директор ТОВ Valton Group) просили скасувати грошові застави в розмірі 5 млн гривень кожному, а адвокати оцінювача "Краян", директора ПП "Брокбизнесконсалт" Галини Богданової - припинити кримінальне провадження стосовно неї.

Судді сьогодні так і не винесли жодного рішення і призначили наступне засідання на 9 листопада. Відзначається, що на наступному засіданні прокурор САП повинен представити обґрунтування для продовження кримінального провадження щодо Богданової.

Нагадаємо, 30 жовтня в Малиновському районному суді Одеси розглядалося кримінальне провадження стосовно Труханова та інших посадових осіб, обвинувачених у заволодінні коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Як повідомляло РБК-Україна, спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Труханова. Як встановило слідство, Труханов з липня по грудень 2016 року разом з посадовими особами мерії Одеси та приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету в сумі 185 млн гривень. Корупційна схема реалізована під виглядом купівлі будівлі заводу "Краян" за явно завищеною вартістю.

Раніше повідомлялося, що САП вручила обвинувальний акт 8 підозрюваним у справі Труханова. Також НАБУ назвало однопартійців Труханова, причетних до розкрадання коштів.