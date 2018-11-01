ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Суд переніс розгляд "справи Труханова" на 9 листопада

Новини » Суспільство    01.11.2018 - 21:06
Фото: Геннадій Труханов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Геннадій Труханов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні суд заслухав позиції сторін по "справі Труханова"

Малиновський суд заслухав позиції сторін по справі мера Одеси Геннадія Труханова і відклав розгляд справи на 9 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Повідомляється, що сьогодні розглядалися клопотання адвокатів підозрюваних. Захисники Петра Загодиренка (директор ТОВ "еліт Девелопмент", продавець адмінбудинку) та Ігоря Кравченка (директор ТОВ Valton Group) просили скасувати грошові застави в розмірі 5 млн гривень кожному, а адвокати оцінювача "Краян", директора ПП "Брокбизнесконсалт" Галини Богданової - припинити кримінальне провадження стосовно неї.

Судді сьогодні так і не винесли жодного рішення і призначили наступне засідання на 9 листопада. Відзначається, що на наступному засіданні прокурор САП повинен представити обґрунтування для продовження кримінального провадження щодо Богданової.

Нагадаємо, 30 жовтня в Малиновському районному суді Одеси розглядалося кримінальне провадження стосовно Труханова та інших посадових осіб, обвинувачених у заволодінні коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Як повідомляло РБК-Україна, спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Труханова. Як встановило слідство, Труханов з липня по грудень 2016 року разом з посадовими особами мерії Одеси та приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету в сумі 185 млн гривень. Корупційна схема реалізована під виглядом купівлі будівлі заводу "Краян" за явно завищеною вартістю.

Раніше повідомлялося, що САП вручила обвинувальний акт 8 підозрюваним у справі Труханова. Також НАБУ назвало однопартійців Труханова, причетних до розкрадання коштів.

Главі "РИА Новости-Украина" Вишинському продовжили арешт Суд Нідерландів не дозволив Ryanair закрити базу в Ейндховені
Новини України Генадій ТрухановСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся