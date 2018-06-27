НАБУ назвало однопартийцев Труханова, причастных к возможному разворовыванию средств

НАБУ разрешили обратиться в швейцарский банк по поводу документов компании, на которую могли выводить разворованные средства

Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) обратиться в швейцарский банк по поводу документов компании, на которую якобы выводили средства, разворованные на ремонте одесских дорог. Данное решение суд принял 19 июня, пишет "Слово и Дело".

"Предоставить детективу Национального бюро... разрешение на запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Швейцарской Конфедерации о временном доступе и изъятии... документов", - говорится в решении суда.

Следствие считает, что преступная схема заключалась в том, что должностные лица горсовета в 2014-2015 годах проводили госзакупки, устанавливая повышенную ожидаемую стоимость. Участие в торгах принимали предприятия, подконтрольные одним и тем же лицам: одесским чиновникам и предпринимателям.

Издание отмечает, что общая стоимость закупок, которые могли быть преступными, составляет 460 миллионов гривен или около 21,9 миллиона долларов. Из них 3,4 миллиона долларов перевели на счета кипрских, виргинских и панамских оффшоров с пометкой "внутренний трансфер" и "перевод собственных средств". В НАБУ считают, что часть этих денег может быть незаконно присвоена. В частности, средства якобы переводились на счета компаний Comatrans SA и Edco Finance Ltd, открытые в швейцарском банке.

Так, НАБУ указывает фигурантами дела четырех представителей партии "Доверяй делам", которую возглавляет мэр Одессы Геннадий Труханов. Двое из них следствие называет бенефициарами ООО "Ростдорстрой".

"Вероятно, речь идет о Юрии Шумахере, депутате от партии Труханова, и Евгении Коновалове, который в 2015 году баллотировался от той же партии. Однако пока среди владельцев компании значатся другие приближенные к мэру предприниматели - Александр Рацкевич и Александр Жуков", - отмечает издание.

Кроме того, указано, что еще два однопартийца Труханова, которые упоминаются в деле, являются учредителями двух других фирм картеля: "БВК "ПИК-СТРОЙ" и "ДРСУ-КОМ".

"Очевидно, речь идет о действующем депутате Марине Лозовенко и Николае Данилюке, который в 2015 году был уполномоченным лицом "Доверяй делам" на местных выборах. Также в деле фигурирует директор финансового департамента Одессы Светлана Бедрега. Ее дочь Антонина является бизнес-партнером одного из фигурантов", - пишет издание.

Напомним, в июне антикоррупционные органы завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которые подозреваются в хищении средств городского бюджета.