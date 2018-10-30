Суд рассмотрит дело Труханова 1 ноября

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Сегодня коллегия судей рассматривала ходатайство стороны защиты

Уголовное производство в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова суд рассмотрит 1 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Малиновского райсуда Одессы, передает пресс-служба суда.

Сегодня в Малиновском районном суде Одессы рассматривалось уголовное производство в отношении Труханова и других должностных лиц, обвиняемых в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Коллегия судей во время подготовительного судебного заседания, рассматривала ходатайство стороны защиты. С согласия всех участников производства, председательствующий по делу назначил следующую дату на 14:00 1 ноября.

Напомним, как писало РБК-Украина, специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Как установило следствие, Труханов с июля по декабрь 2016 года вместе с должностными лицами мэрии Одессы и частной компании завладели средствами местного бюджета в сумме 185 млн гривен. Коррупционная схема реализована под видом покупки здания завода "Краян" по явно завышенной стоимости.

Ранее сообщалось, что САП вручила обвинительный акт 8 подозреваемым в деле Труханова. Также НАБУ назвало однопартийцев Труханова, причастных к хищению средств.