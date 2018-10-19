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У поліції назвали основну версію вибуху в квартирі батька координатора С14 Мазура

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 21:26
Фото: Сергій Мазур (facebook.com/Сергій Мазур)
Фото: Сергій Мазур (facebook.com/Сергій Мазур)

У поліції назвали громадську діяльність основною версією вибуху

Основною версією вибуху в квартирі координатора С14 Сергія Мазура в місті Бориспіль Київської області, в результаті чого постраждав його батько, є його громадська діяльність. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву першого заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна, передає прес-служба поліції.

Повідомляється, що в рамках огляду місця події правоохоронці вилучили сліди і речові докази, що сприяють встановленню особи зловмисника та його затримання.

За словами Аброськіна, для розслідування створена посилена слідчо-оперативна група, до складу якої увійшли досвідчені оперативники та слідчі.

"Члени групи розглядають дві версії скоєння злочину, основна з них - громадська діяльність сина потерпілого чоловіка. На сьогоднішній день можу сказати, що зібрана достатня доказова база, яка дозволяє мені стверджувати, що зловмисник буде встановлений найближчим часом", - зазначив Аброськін.

Нагадаємо, 10 жовтня в квартиру координатора С14 Сергія Мазура кинули вибуховий пристрій.

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