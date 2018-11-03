Суд узяв під варту четвертого підозрюваного в замаху на координатора С14

Фото: у суді (facebook.com/Сергій Мазур)

Запобіжний захід ще одному затриманому у справі замаху на Сергія Мазура обиратимуть у понеділок

Бориспільський міськрайонний суд Київської області сьогодні, 3 листопада, обрав запобіжний захід четвертому фігуранту замаху на координатора С14 Сергія Мазура у вигляді тримання під вартою впродовж двох місяців. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook-сторінку Мазура.

"Вірченко Андрій. Виконавець. Прямо у залі суду в перерві зізнався, що його колеги займались сумнівними підробітками. Щодо себе промовчав. Запобіжний захід для нього - 2 місяці СІЗО", - повідомив Мазур.

Запобіжний захід ще одному затриманому у справі замаху на координатора С14 Сергія Мазура суд обере у понеділок, 5 листопада, засідання призначене на 12:00.

"П'ятий затриманий у справі гранати - Ісаєнко Дмитро. Інкримінують нелегальний продаж зброї та боєприпасів. Також активно займається продажем наркотиків. Його засідання перенесли на 12:00 на понеділок", - написав Мазур.

Нагадаємо, раніше в суботу, 3 листопада, Бориспільський міськрайонний суд Київської області обрав запобіжний захід третьому підозрюваному у замаху на координатора С14 Руслану Бальянову у вигляді перебування у СІЗО із альтернативою внесення застави у розмірі 145 тис. гривень, ще двом фігурантам справи - Олегу Акімову та Андрію Павленку призначено по два місяці перебування у СІЗО.