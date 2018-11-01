Поліція затримала підозрюваних у замаху на координатора С14 Мазура

Фото: Сергій Мазур (РБК-Україна)

Поліція затримала трьох осіб, яких підозрюють у замаху на вбивство Сергія Мазура

Національна поліція затримала трьох підозрюваних у замаху на вбивство координатора праворадикальної організації С14 Сергія Мазура. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна.

За його совами, підозрюваних затримали поліцейські Київської області у четвер, 1 листопада.

"В ході проведення спеціальних розшукових заходів поліцейськими Київської області були затримані троє осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації С14 Сергія Мазура, в результаті якого був тяжко поранений його батько", - написав Аброськін у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно у поліції повідомили, що основною версією вибуху в квартирі координатора С14 Сергія Мазура є його громадська діяльність.

Додамо, 10 жовтня в квартиру координатора С14 Сергія Мазура кинули вибуховий пристрій. Вибух стався у квартирі Мазура в місті Бориспіль Київської області. У результаті інциденту постраждав батько активіста.