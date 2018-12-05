Справа Януковича: суд видалився до нарадчої кімнати

Фото: Віктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

Наразі ще невідомо, коли відбудеться оголошення вироку

Оболонський райсуд Києва пішов до нарадчої кімнати у справі про держзраду Віктора Януковича для ухвалення рішення. Про це в залі суду заявив головуючий Владислав Дев’ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, сьогодні, 5 грудня, у ході засідання суд відмовив стороні захисту у клопотанні щодо призупинення судового провадження та відправився до нарадчої кімнати для прийнятя рішення.

"У задоволенні клопотання щодо допиту лікаря, а також щодо зупинення судового провадження відмовити. Враховуючи, що медичні довідки не містять інформації про те, що Янукович не може виступати в суді. Суд не вбачає підстав для подальших перерв у провадженні. У нас сьогодні відбувається 89 судове засідання. На кожне з цих засідань Янукович викликався,йому надавались всі можливості для виступу в суді. Без поважних причин на відеоконференцзв’язок він не вийшов. Суд спробує і забов’язаний оцінити його позицію. Право на захист було реалізовано повністю. Суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у даній справі", - сказав він.

Адвокат Януковича Олександр Горошинський у коментарі РБК-Україна зазначив, що після отримання вироку сторона захисту буде узгоджувати позицію з клієнтом.

"З нашої сторони буде безумовно апеляційна скарга. Я підтверджую, що лікар рекомендував прибути на лікування в Ізраїль. Оскільки там є міцна лікарська база", - сказав Горошинський.

У свою чергу, адвокат Олександр Байдик зазначив, що наразі невідомо, коли відбудеться оголошення вироку.

Речниця Оболонського суду Інна Свинаренко зазначила, що нарада може тривати невизначений період.

"Право участі в суді та право на захист обвинуваченого судом було забезпечено. Враховуючи складність справи і велику кількість доказів, тома справи нараховують близько 100. Нарадча кімната може тривати невизначений період. Суд надасть повну та об’єктивну оцінку доказам", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середині листопада Янукович отримав травму, впавши на тенісному корті. Як повідомляв Горошинский, Януковича можуть вивезти на лікування до Ізраїля.