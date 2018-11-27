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НАБУ закрило одну зі справ у процесі про спецконфіскацію грошей Януковича

Новини » Фінанси    27.11.2018 - 14:34
НАБУ закрило одну зі справ у процесі про спецконфіскацію грошей Януковича
Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Голову Держфінмоніторингу підозрювали в розтраті грошей Януковича після їх спецконфіскації

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом можливого пособництва голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського в розтраті "грошей Януковича" при їх спецконфіскації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і діло".

За даними видання, поки невідомий пункт, в зв'язку з яким провадження щодо Черкаського закрили.

Однак представник офшорної компанії Foxtron Networks Limited вже подав скаргу на таке рішення. За вказаною скаргою було відкрито провадження і призначено розгляд на 27 листопада на у приміщенні Солом'янського районного суду міста Києва.

НАБУ розслідувало справу про можливу розтрату облігацій внутрішньої державної позики офшорної компанії Wonderbliss Ltd в особливо великих розмірах, які обліковувалися в Ощадбанку й були конфісковані за засекреченим вироком Краматорського суду. Нібито у цій розтраті пособником був голова Держфінмоніторингу.

Як повідомляло РБК-Україна, Краматорський суд Донецької області 28 березня 2017 року ухвалив рішення про конфіскацію у 10 компаній нерезидентів близько 1,5 млрд доларів. Як повідомив тоді генпрокурор Юрій Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню. У той же день ці кошти були перераховані з рахунків цих компаній в Ощадбанку на рахунки Державного казначейства.

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомив, що рішення Краматорського суду про конфіскацію 1,5 млрд гривень оточення Януковича засекретили в інтересах слідства.

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