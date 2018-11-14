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РФ оскаржила рішення суду Лондона по "боргу" Януковича

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 18:13
РФ оскаржила рішення суду Лондона по "боргу" Януковича
Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Раніше суд Лондона підтримав апеляцію України у суперечці з РФ по "боргу" Януковича на 3 млрд доларів

Росія подала апеляцію у Верховний суд Британії на рішення англійського суду, який підтримав апеляцію України у суперечці з РФ по так званому "боргу" Януковича на 3 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін РФ.

Повідомляється, що апеляцію до Верховного суду подала компанія The Law Debenture Trust Corporation, яка представляє інтереси РФ. Очікується, що розгляд апеляції відбудеться не раніше червня 2019 року.

Нагадаємо, Апеляційний суд Англії 14 вересня 2018 року підтримав апеляцію України в суперечці з Російською Федерацією по так званому "боргу Януковича" на 3 млрд доларів. Тепер Високий суд Лондона має повернутися до розгляду боргової суперечки "в рамках класичного судочинства з урахуванням всіх політичних моментів справи".

Додамо, що в грудні 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд доларів під 5% річних, які викупив російський Мінфін. Позов про стягнення заборгованості з України російський Мінфін подав у лютому 2016 року.

Крім того, у березні 2017 року Міністерство фінансів Росії повідомило про те, що суд Лондона зобов'язав Україну повернути 3 млрд доларів плюс відсотки по придбаних Росією облігаціями.

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