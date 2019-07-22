Суд відмовив НБУ у знятті арешту з майна Коломойського

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національному банку не дозволили продати майно

Київський апеляційний суд відмовився задовольнити скаргу Національного банку України на ухвалу Печерського районного суду щодо арешту майна колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. Про це йдеться в рішенні суду від 23 травня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Національний банк просив зняти арешт з активів, які були передані йому в іпотеку "ПриватБанку", щоб мати можливість продати їх.

Серед цих активів майно ПАТ "Нікопольський завод феросплавів", об'єкти в Буковелі, майно компанії "Приватофис" та інші.

Нагадаємо, у вересні 2017 року за клопотанням Генеральної прокуратури Печерський районний суд Києва заарештував майно "Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату", "Нікопольського заводу феросплавів", "Марганецького гірничо-збагачувального комбінату" та "Дніпроазоту" (кінцеві бенефіціари Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов) в рамках розслідування розкрадання коштів з "ПриватБанку"

Відзначимо, в липні 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Сергій Вовк зняв арешт з 415 земельних ділянок та об'єктів нерухомості компанії "Приватофис", які були заарештовані у 2017 році після націоналізації "ПриватБанку".