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Суд зняв арешт з 400 об'єктів нерухомості Коломойського

Новини » Економіка    15.07.2019 - 11:40
Суд зняв арешт з 400 об'єктів нерухомості Коломойського
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Майно Коломойського знаходилося під арештом два роки

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Сергій Вовк зняв арешт з 415 земельних ділянок та об'єктів нерухомості компанії "Приватофис", які були заарештовані у 2017 році після націоналізації "ПриватБанку". Про це йдеться в рішенні суду, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суддя Вовк вирішив, що арешт на майно ТОВ "Приватофис" "був накладений без доказів співмірності вартості нерухомого майна, на яке було накладено арешт, з розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто з порушенням п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України".

Суддя посилається на рішення Європейського суду з прав людини, згідно з якими "втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи".

Нагадаємо, в липні 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про те, що були накладені арешти на ліквідне майно "ПриватБанку" та пов'язаних з ним структур - понад 700 об'єктів нерухомості ТОВ "Приватофіс".

Згідно з матеріалами кримінальної справи, "ПриватБанк" надав кредит ТОВ “Приватофис". В заставу для банку були передані частки в статутному капіталі компанії-позичальника.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 квітня суддя Печерського райсуду міста Києва В'ячеслав Підпалий розірвав договори особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку".

ПриватБанк відзвітував про рекордний прибуток Суд за позовом НБУ відкрив провадження про стягнення коштів з Коломойського
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