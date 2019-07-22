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Суд отказал НБУ в снятии ареста с имущества Коломойского

Новости » Экономика    22.07.2019 - 12:39
Суд отказал НБУ в снятии ареста с имущества Коломойского
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальному банку не позволили продать имущество

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу Национального банка Украины на постановление Печерского районного суда относительно ареста имущества бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Об этом говорится в решении суда от 23 мая 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Национальный банк просил снять арест с активов, которые были переданы ему в ипотеку, чтобы иметь возможность продать их.

Среди этих активов имущество ПАО "Никопольский завод ферросплавов", об'объекты в Буковеле, имущество компании "Приватофис" и другие.

Напомним, в сентябре 2017 года по ходатайству Генеральной прокуратуры Печерский районный суд Киева арестовал имущество "Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината", "Никопольского завода ферросплавов", "Марганецкий горно-обогатительного комбината" и "Днепроазота" (конечные бенефициары Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов) в рамках расследования хищения средств из "Приватбанка"

Отметим, в июле 2019 года следственный судья Печерского районного суда г Киева Сергей Вовк снял арест с 415 земельных участков и об'объектов недвижимости компании "Приватофис", которые были арестованы в 2017 году после национализации "Приватбанка".

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