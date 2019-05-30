Суд відмовив ГПУ в доступі до даних телефону журналістки Бердинських

Печерський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні клопотання Генеральної прокуратури України в доступі до даних телефону журналістки видання "Нового времени" Христини Бердинських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бердинських у Facebook.

Як повідомила журналістка, що рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

"9 місяців боротьби, нарешті, закінчилися перемогою! Ура, ура, ура! Слідчий ГПУ навіть не з'явився на судове засідання. Сподіваюся йому, як і генпрокурору Юрію Луценку, соромно, тому що вони так і не відкликали це безглузде клопотання! Я дуже щаслива", - написала Бердинських.

Нагадаємо, у вересні 2018 року журналістка Христина Бердинських заявила, що суд дав Генеральній прокуратурі доступ до інформації з її телефону, як і у випадку з головним редактором "Схем" Наталією Седлецькою, яка проходить свідком у справі про розголошення державної таємниці директором НАБУ Артемом Ситником.

10 вересня Печерський райсуд Києва оприлюднив рішення, згідно з яким прокуратурі надали доступ до телефону журналістки "Нового часу" Крістіна Бердинських. Суд дозволив прокуратурі перевіряти телефонні дзвінки її телефону. Також слідство отримало доступ до SMS i MMS, а також до даних геолокації за півтора року.

25 вересня прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко повідомив, що ГПУ зупинила процедуру отримання інформації з телефонів журналісток Седлецькою і Бердинських.

26 вересня Апеляційний суд міста Києва направив на повторний розгляд до суду першої інстанції клопотання Генпрокуратури про доступ до даних з телефону журналістки видання "Новое время" Христини Бердинських.