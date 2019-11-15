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Суд відмовив в арешті екс-заступника глави Нацбанку

Новини » Політика     15.11.2019 - 10:37
Суд відмовив в арешті екс-заступника глави Нацбанку
Фото: Олександр Писарук (з відкритих джерел)

САП наполягала на заставі у 30 млн гривень

Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті колишнього першого заступника глави Нацбанку Олександра Писарука у справі заволодіння 1,2 млрд грн кредиту. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суд обрав йому заставу 5 млн гривень, яку він має внести протягом 5 днів.

Зазанчимо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на триманні під вартою з альтернативою внесення застави у 30 млн гривень.

РБК-Україна писало, що НАБУ оголосило про підозру главі "Райффайзен Банку Аваль" та колишньому першому заступнику глави НБУ Олександру Писаруку. Крім Писарука підозру було оголошено ще 7 особам, причетним до заволодіння стабілізаційного кредиту Нацбанку. Слідство встановило, що до заволодіння коштів НБУ можуть бути причетними понад 15 осіб.

У свою чергу, правління Національного банку України висловило обурення врученням підозри правоохоронними органами Олександру Писаруку, колишньому першому заступнику голови НБУ.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу члену ради Національного банку України Миколі Каленському, директору компанії, яка здійснювала оцінку нерухомості та яка пов’язана з власниками "VAB Банку".

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